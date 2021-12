2024 ఎన్నికల తర్వాత సోము వీర్రాజు ఆ పని చేస్తారట; జగన్ సర్కార్ కు పోలవరంపై సవాల్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జగన్ సర్కార్ పై ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు సోము వీర్రాజు నిప్పులు చెరిగారు. ఇటీవల వైసీపీ నేతలు కేంద్రాన్ని, కేంద్ర మంత్రిని టార్గెట్ చేసిన నేపధ్యంలో సోము వీర్రాజు రివర్స్ ఎటాక్ చేశారు. వైసీపీ నేతలు పోలవరానికి కేంద్రం నిధులు ఇవ్వడం లేదని తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని సోము వీర్రాజు మండిపడ్డారు. ఈరోజు విజయవాడలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడిన సోము వీర్రాజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బిజెపి ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఎదిగిందని వ్యాఖ్యానించారు. దేశంలోని 18 రాష్ట్రాలలో ప్రభుత్వాలను ఏర్పాటు చేసి పాలిస్తున్నామని పేర్కొన్న ఆయన, వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికలలో ఏపీలో బిజెపికి అధికారం ఇవ్వమని ప్రజలను అడుగుతున్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

వైసీపీ పాలనకు వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్; వన్ టైమ్ సీఎంగా జగన్ మిగిలిపోబోతున్నారా..?

English summary

Somu Veerraju has announced that he will step down from politics after the 2024 elections. Somu Veerraju was incensed that the YSRCP leaders were spreading false propaganda that the Center was not giving funds to Polavaram.