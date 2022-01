ఆత్మకూరు పాకిస్థాన్లో భాగమా? సీఎం జగన్.. బేషరతుగా ఆ కేసులు ఉపసంహరించుకోవాలన్న సోము వీర్రాజు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఏపీ బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సోము వీర్రాజు టార్గెట్ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న వైసీపీది మతతత్వ ప్రభుత్వమని సోము వీర్రాజు మండిపడ్డారు. సీఎంగా ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి చర్చిలు, మసీదులు ఎలా కడతారని సోము వీర్రాజు ప్రశ్నించారు. ఆత్మకూరులో అనుమతిలేకుండా రెండు రోజుల్లో ఇళ్ల మధ్య మసీద్ కట్టారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు సోము వీర్రాజు.

English summary

Does CM Jagan think Athmakuru is part of Pakistan? Somu Veerraju was incensed. Somu Veerraju has lashed out at Jagan govt over the clash over the construction of a mosque and the attack on the BJP district president.