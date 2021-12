అత్తను అరెస్ట్ చెయ్యాలని సెల్ టవర్ ఎక్కిన అల్లుడి నిర్వాకం; అసలు విషయం తెలిసి షాకైన జనం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని చిత్తూరు జిల్లాలో అత్తను అరెస్ట్ చేయాలని ఓ అల్లుడు హల్చల్ చేశాడు. తనను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్న అత్తను అరెస్టు చేయాలంటూ ఓ అల్లుడు ఏకంగా సెల్ టవర్ ఎక్కి హంగామా సృష్టించాడు. మదనపల్లె పుంగనూరు రోడ్డు దగ్గర డిఎస్పీ కార్యాలయం ఎదురుగా ఉన్న సెల్ టవర్ ఎక్కి నానా రచ్చ చేశాడు. ఇంతకీ ఆ అల్లుడు అత్త మీద ఎందుకు కోపంగా ఉన్నాడు? ఎందుకు అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాడు అన్న వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

A son-in-law created a commotion to climb the cell tower near the DSP's office on Punganur Road in Madanapalle, Chittoor district, and arrest his aunt. He demanded the arrest of his aunt who said she will not send his wife.