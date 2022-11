రెండుతలలతో వింత గొర్రెపిల్ల జననం .. బ్రహ్మంగారు కాలజ్ఞానంలో చెప్పారంటూ.. చూసేందుకు ఎగబడ్డ జనం!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

సృష్టిలో మనకు తెలియని, అర్థం కాని ఎన్నో వింతలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇక ఆ వింతలను చూసి ఎవరికి వారు రకరకాల అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటారు. కొందరు సైంటిఫిక్ కారణాలు చెప్తే, మరికొందరు విభిన్నమైన కారణాలు చెబుతూ చర్చకు కారణమవుతారు. ఇక అటువంటి వింతనే ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ధర్మవరంలో చోటుచేసుకుంది. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కాకినాడ జిల్లా ధర్మవరం గ్రామంలో రెండు తలలతో ఒక వింత గొర్రె పిల్ల పుట్టింది. ఇంకేం దరిమిలా ఆ విషయం చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు వ్యాపించింది.

English summary

A strange lamb with two heads was born in Kakinada Dharmavaram village. And the people who came to see this and said this is in the kalagnamam.