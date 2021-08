నేతన్న నేస్తంతో ఏపీలో ఆగిన ఆత్మహత్యలు , ఏపీ చేనేతకు బ్రాండ్ క్రియేట్ చేస్తాం : సజ్జల

Andhra Pradesh

జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా విజయవాడలోని ఆప్కో భవన్ లో ఈరోజు జాతీయ చేనేత దినోత్సవ వేడుకలు జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి నేతన్న నేస్తం పథకంతో చేనేత కార్మికుల ఆత్మహత్యలు ఆగిపోయాయని, నేతన్న నేస్తం నేతన్నల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిందని స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వ సాయంతో చేనేత కార్మికులు నిలబడే ప్రయత్నం చేయాలని సూచించిన ఆయన, గ్రామీణ స్థాయిలో అభివృద్ధి చేద్దామని, గ్రామ స్వరాజ్యం దిశగా అడుగులు వేస్తామని పేర్కొన్నారు.

English summary

National Handloom Day celebrations were held today at Apco Bhavan in Vijayawada on the occasion of National Handloom Day. Government Adviser Sajjala Ramakrishnareddy, who was present at the event, clarified that with the Netanna Nestam scheme, the suicides of handloom workers have stopped and Netanna Nestam has shed light on the lives of the weavers. He suggested that handloom workers should make an effort to stand up with the help of the government, adding that development should be done at the village level and steps would be taken towards village self-government.