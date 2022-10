జగన్ కు మైగ్రెయిన్ తలనొప్పిని తెచ్చిన ఆ రెండు..?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి రెండోసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్న ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో జరుగుతున్న ఆధిపత్య పోరు కొత్త తలనొప్పులు తెచ్చిపెడుతోంది. అత్యంత కఠిన పరిస్థితుల మధ్య ఎన్నికలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని, గెలిస్తేనే నిలవగలుగుతామని, అందుకే గెలుపు గుర్రాలకే సీటివ్వదలుచుకున్నానని మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు తేల్చిచెబుతున్నారు.

English summary

Chief Minister YS Jaganmohan Reddy, who wants to form the government for the second time after winning the next election, is giving new headaches to the power struggle going on in some constituencies.