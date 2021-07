మగాడు మృగంగా మారితే ఆ పని చెయ్యాలని, సజ్జనార్ ను గుర్తు చేసి.. స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం షాకింగ్ కామెంట్స్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

సంచలన వ్యాఖ్యలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ అయిన ఏపీ శాసన సభాపతి తమ్మినేని సీతారాం మరోమారు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మహిళల భద్రత విషయంలో,మహిళలపై జరుగుతున్న అత్యాచారాల విషయంలో తనదైన శైలిలో స్పందించిన ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం ఆసక్తికరంగా మారాయి. శ్రీకాకుళం జిల్లా పరిషత్ మీటింగ్ హాల్ లో దిశ యాప్ పై జరిగిన అవగాహన సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన తమ్మినేని సీతారాం అత్యాచార ఘటనలకు పాల్పడే వారిపై తీవ్రంగా స్పందించారు.

English summary

AP Assembly Speaker Tammineni sitaram commented that justice would be done in the society if the Out of Law was enforced. Tammineni Sitaram, opined that should not leave those human beasts on the earth. AP speaker reminded that Sajjanar did justice in those incidents.