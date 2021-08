టార్గెట్ చంద్రబాబు .. టీడీపీ హయాంలో ఆండ్రూ మినరల్స్ మైనింగ్ అక్రమాలపై ఫోకస్, లెక్క తేల్చే పనిలో జగన్ సర్కార్

Andhra Pradesh

చంద్రబాబును టార్గెట్ చేస్తూ వైసిపి ప్రభుత్వం గతంలో జరిగిన మైనింగ్ అక్రమాలను తిరగతోడుతోందా ? ఆండ్రూ మినరల్స్ వ్యవహారంలో అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపణలు వచ్చాయని గనుల శాఖ రంగంలోకి దిగి సమగ్ర దర్యాప్తు జరుపుతామని వెల్లడించటం వెనుక ఆంతర్యం అదేనా? తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో మైనింగ్ నిర్వహించిన ఆండ్రూ మినరల్స్ తో టీడీపీని టార్గెట్ చెయ్యనుందా? లేటరైట్ ముసుగులో బాక్సైట్ తవ్వకాలు జరిపిందని గనుల శాఖ అధికారులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేయడం, 2019 లోనే తవ్వకాలు నిలిపివేసిన ఆండ్రూ మినరల్స్ పై సమగ్ర దర్యాప్తు ఆదేశించడం వెనుక టీడీపీని ఇరికించే ప్రయత్నం జరుగుతోందా ?అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

YCP government reversing past mining irregularities by targeting Chandrababu. This is the motive behind the revelation that the Department of Mines will step in and conduct a comprehensive investigation into allegations of irregularities in the Andrew Minerals affair. TDP be targeted with Andrew Minerals, who carried out mining during the Telugu Desam Party regime. Mining officials suspect that bauxite was mined under the guise of laterite, TDP behind ordering a inquiry into Andrew Minerals, which stopped mining in 2019 itself.