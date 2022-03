ఆప్ లోకి మాజీ జేడీ..!! పొత్తుల పైనా - కండీషన్స్ అప్లై : టార్గెట్ వైసీపీ..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో కొత్త రాజకీయ సమీకరణాలు తెర మీదకు వస్తున్నాయి. 2024 ఎన్నికల లక్ష్యంగా ప్రధాన పార్టీలు కసరత్తు ప్రారంభించాయి. ఇదే సమయంలో ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ నాయకత్వంలోని ఆప్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఫోకస్ పెట్టింది. తాజాగా పంజాబ్ లో ఏకపక్ష విజయంతో ఆప్ ప్రతిష్ఠ ఒక్క సారిగా పెరిగింది. రెండు రాష్ట్రాల్లో అధికారంలో ఉన్న ప్రాంతీయ పార్టీగా ఆప్ రికార్డు సాధించింది.

ఇక, తెలంగాణలో ఏప్రిల్ 14న రాష్ట్ర వ్యాప్త పాదయాత్రలకు ఆప్ సిద్దమవుతోంది. ఇప్పటికే తెలంగాణ ఇన్ ఛార్జ్ గా ఆప్ నేత సోమనాధ్ భారతీకి బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఇక, ఏపీలో ఇప్పటికే ఆప్ ఉన్నా..అది నామక్ వాస్తే అన్నట్లుగా ఉంది. అయితే, ఏపీలో ప్రస్తుతం పొలిటికల్ వ్యాక్యూమ్ ఉందని కొందరు మాజీ బ్యూరోక్రాట్స్ నేరుగా కేజ్రీవాల్ తో మంతనాలు చేసినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం.

English summary

Former CBI JD Laxminarayana will join AAP as per sources and is in a plan to ally with TDP to target Jagan.