పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలపై టీడీపీ పోరు .. గ్యాస్ సిలెండర్ కు పాడె కట్టి, ట్రాక్టర్లు, ఆటోలు తాళ్ళతో లాగి నిరసనల హో

విపరీతంగా పెరిగిపోతున్న పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరల కట్టడిలో ఏపీ సర్కార్ విఫలమైందని తెలుగుదేశం పార్టీ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తింది. పెరిగిన పెట్రోల్ డీజిల్ వంటగ్యాస్ ధరలను నిరసిస్తూ రాష్ట్రవ్యాప్త ఆందోళనకు శ్రీకారం చుట్టింది. వినూత్నంగా నిరసనలు తెలియజేసి జగన్ సర్కార్ పై విరుచుకుపడింది టిడిపి.

English summary

TDP has flagged that the AP government has failed to curb the skyrocketing petrol, diesel and gas prices. Protests over rising petrol, diesel and cooking gas prices have sparked statewide concern. TDP cracks down on Jagan Sarkar in innovative protests As part of the ongoing agitation across the state, tractors and autos were towed by ropes, rallied on bicycles, demonstrated with Bullock carts, gas cylenders were set ablaze, and coconuts were smashed on the roads in an innovative protest to the gods to change Jagan’s mind.