Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

నాలుగు సంవ‌త్స‌రాల నుంచి ఎదురెదురుగా ముఖ‌ముఖాలు చూసుకోవ‌డానికి కూడా ఇష్ట‌ప‌డ‌లేదు. అంత‌టి వైరం తెలుగుదేశం, భార‌తీయ జ‌న‌తాపార్టీ మ‌ధ్య న‌డిచింది. ఇటీవ‌ల భీమవరంలో అల్లూరి సీతారామరాజు విగ్రహావిష్కరణ సందర్భంగా ప్ర‌ధాన‌మంత్రి మోడీ వ‌చ్చిన‌ప్పుడు టీడీపీ అధినేత చంద్ర‌బాబు కాకుండా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అచ్చెన్నాయుణ్ని ఆహ్వానించారు. ఈ రెండు పార్టీల మధ్య సఖ్యత కష్టమనుకుంటున్న తరుణంలో అక‌స్మాత్తుగా రాజ‌కీయాలు మారిపోయాయి.

English summary

Analysts are of the opinion that there are three main reasons for the BJP leadership to be in alliance with Babu.