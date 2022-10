వ్యూహ ప్రతివ్యూహాల్లో పవన్ కల్యాణ్

Andhra Pradesh

వచ్చే ఎన్నికల్లో విజయం సాధించడమే ధ్యేయంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, తెలుగుదేశం, జనసేన పనిచేస్తున్నాయి. రెండోసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి జగన్ శతథా ప్రయత్నిస్తున్నారు. మరోవైపు తెలుగుదేశం జనసేనతో పొత్తుపెట్టుకొని బరిలోకి దిగడం దాదాపుగా ఖరారవుతున్నట్లుగానే ఉంది. అధికారం దక్కించుకోలేకపోతే తర్వాత పరిస్థితి ఏమిటనేది ఇరువైపులా నేతలు అవగాహనతోనే ఉన్నారు. దీంతో ఎవరికి వారుగా వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు.

Pawan recognized the need for a strong ally to win a respectable number of seats and enter the assembly, especially if he wanted to be in the assembly.