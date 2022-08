Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల్లో గెలుపు సాధించేందుకు అధికార వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, తెలుగుదేశం హోరాహోరీగా త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. రెండోసారి విజ‌యం సాధించేందుకు ముఖ్య‌మంత్రి జ‌గ‌న్ వ్యూహ ర‌చ‌న చేస్తుండ‌గా, టీడీపీ అధినేత చంద్ర‌బాబు ప్ర‌ణాళిక‌లు ర‌చిస్తున్నారు. మ‌రోవైపు జ‌న‌సేనాని ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ దూకుడుగా రాజ‌కీయం చేస్తున్నారు. కింగ్ మేక‌ర్‌గా ఉండాల‌నే ప‌ట్టుద‌ల‌ను ప్ర‌ద‌ర్శిస్తున్నారు.

English summary

Whichever party is in power in the two Telugu states in 2024, the same party will easily win in 2029 as well. because of delimitation