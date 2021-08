వచ్చే ఎన్నికల్లో దళిత ప్రతిఘటన ఓట్లు జగనే కాదు, రాజారెడ్డి వచ్చినా అడ్డుకోలేరు : అనిత, సుజాత ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైసీపీ పాలన పై, వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ హయాంలో కొనసాగుతున్న అరాచకంపై టిడిపి రాష్ట్ర మహిళా అధ్యక్షురాలు వంగలపూడి అనిత, మాజీ మంత్రి పీతల సుజాత ఫైర్ అయ్యారు. దళితులను ఉద్దరిస్తాం అంటున్న వైసిపి దళిత ప్రతిఘటన ర్యాలీని ఎందుకు అడ్డుకుందని టీడీపీ మహిళా నేతలు ప్రశ్నించారు. దళిత ప్రతిఘటన ర్యాలీని అడ్డుకున్నా వచ్చే ఎన్నికలలో వైసీపీకి వ్యతిరేకంగా ఓట్ల రూపంలో జరిగే దళిత ప్రతిఘటనను సీఎం జగనే కాదు, రాజారెడ్డి దిగివచ్చినా అడ్డుకోలేరని వంగలపూడి అనిత తేల్చి చెప్పారు.

English summary

TDP state women president Vangalapudi Anita and former minister Peethala Sujatha fired over the YCP rule in Andhra Pradesh and the ongoing anarchy during the YSR Congress regime. TDP women leaders questioned why the YCP had blocked a Dalit resistance rally saying it would uplift the Dalits. Vangalapudi Anitha said that if the Dalit resistance rally is obstructed, the Dalit resistance in the form of votes against the YCP in the coming elections will not be prevented even if CM Jagan and Rajareddy step down.