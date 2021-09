పోసాని, పేర్ని నానీ.. గ్రామ సింహాలను అచ్చోసి బయటకు వదిలారా? జగన్ పై అనిత ఆగ్రహం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టిడిపి తెలుగు మహిళా అధ్యక్షురాలు వంగలపూడి అనిత ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వైసీపీ సర్కార్ పై, ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఇదే సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ విషయంలో కొనసాగుతున్న వివాదం పై మాట్లాడిన అనిత మంత్రి పేర్ని నాని, పోసాని కృష్ణమురళి మాటలు జుగుప్సాకరంగా ఉన్నాయంటూ మండిపడ్డారు. వారిద్దరిపై నిర్భయ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేయాలని అనిత డిమాండ్ చేశారు.

English summary

TDP Anitha fires on YCP govt in AP and CM Jagan. Anitha spoke on the ongoing controversy over Pawan Kalyan, was incensed that the words of Perni Nani and Posani Krishnamurali were offensive. Anitha demanded to register case against them under the Nirbhaya Act.