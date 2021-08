మహిళను తన్నిన ఆటోడ్రైవర్ , మహిళా హోం మంత్రి ఉండి ఏం లాభం, జగన్ ఎక్కడ : అనిత ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే, తెలుగు మహిళ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు వంగలపూడి అనిత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలో మహిళలకు రక్షణ కరువైందని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఆర్థిక లావాదేవీల నేపథ్యంలో మంగళగిరిలో మహిళపై అత్యంత దారుణంగా దాడికి పాల్పడిన ఆటో డ్రైవర్ వ్యవహారంపై ఆమె ఏపీ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. ఆడబిడ్డకు కష్టమొస్తే గన్ను కంటే జగన్ ముందు వస్తాడని వైసీపీ నేతలు చెబుతున్నారని, ఇక జగన్ ఎక్కడ అంటూ ఆమె ప్రశ్నించారు. మంగళగిరిలో మహిళపై ఆటో డ్రైవర్ దాష్టీకానికి ప్రభుత్వ భద్రతా వైఫల్యమే కారణమని వంగలపూడి అనిత విమర్శించారు.

వైసీపీ పాలనలో నేతన్నలకు తీరని ద్రోహం .. వారి బ్రతుకులు చీకట్లో, నేతన్నల దుస్థితిపై చంద్రబాబు

English summary

Former TDP MLA and Telugu woman state president Vangalapudi Anita has fired that women were deprived of protection during the rule of YS Jaganmohan Reddy in Andhra Pradesh. She questioned the AP government over the auto driver affair that led to the worst attack on a woman in Mangalagiri .Vangalapudi Anita blamed the failure of government security for the auto driver's attack on a woman in Mangalagiri.