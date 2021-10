బూతుల మంత్రులు మొరుగుతూనే ఉన్నారు..కొత్త పదాలు, కొత్త అర్ధాలతో; డీజీపీని వదలిపెట్టని టీడీపీ అనిత

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీ మహిళా అధ్యక్షురాలు వంగలపూడి అనిత వైసిపి నేతలపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబుపై, ఆ పార్టీ నేతలపై వైసీపీ నేతలు మంత్రులు చేస్తున్న విమర్శలకు , పరుషపదజాలానికి అనిత ఘాటుగా సమాధానం చెప్పారు. మంత్రి కొడాలి నాని, అనిల్ కుమార్ యాదవ్, వైసీపీ ఎమ్మెల్యే రోజాలను తూర్పారబట్టారు అనిత. అంతేకాదు ఏపీ డీజీపీ పైన అనిత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు

English summary

TDP Anitha reacted sharply to the criticism of the YCP leaders against Chandrababu and tdp leaders. Minister Kodali Nani, Anil Kumar Yadav and YCP MLA Roja were targeted by Anitha. Moreover, Anita made sensational remarks on AP DGP.