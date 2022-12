టీడీపీ-జనసేన-బీజేపీ పొత్తు : సస్పెన్స్ తో ఆశావహులకు చుక్కలు ! వైసీపీ మొగ్గు అక్కడే?

Andhra Pradesh

ఏపీలో వైసీపీకి వ్యతిరేకంగా విపక్షాలను కూడగట్టేందుకు ఓపక్కన పవన్ కళ్యాణ్ ప్రయత్నిస్తుండగా.. మరోవైపు చంద్రబాబు తన పని తాను చేసుకుంటూనే పరిస్ధితుల్ని బట్టి బీజేపీ-జనసేన కూటమితో జట్టుకట్టేందుకు వ్యూహరచన చేస్తున్నారు. అయితే బయటికి మాత్రం గుంభనంగా ఉంటున్నారు. ఇది క్షేత్రస్ధాయిలో టికెట్లపై భారీ ఆశలు పెట్టుకున్న ఆశావహుల్ని ఆత్మరక్షణలోకి నెట్టేస్తోంది. అయినా మరో ఏడాదిపాటు ఇదే పరిస్ధితి కొనసాగే అవకాశం ఉండటంతో ఆ మేరకు వైసీపీ లబ్ది పొందుతున్నట్లు క్షేత్రస్దాయిలో నివేదికలు చెప్తున్నాయి.

tdp-bjp-janasena tie up is on cards for 2024 general elections in ap, but no clarity on it will be grounded or not. hence, everyone in this trio has loosing ground to ysrcp now.