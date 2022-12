తేల్చిచెప్పిన చంద్రబాబు.. డైలమాలో జేసీ బ్రదర్స్?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తెలుగుదేశం పార్టీలో చురుగ్గా ఉంది ఎవరయ్యా... అంటే జేసీ దివాకర్ రెడ్డి, జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి సోదరులు అనే పేర్లు ఠక్కున గుర్తుకు వస్తాయి. పార్టీ ప్రతిష్టతోపాటు తమ సొంత ప్రతిష్టను కూడా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉండటంతో 2019 ఎన్నికల్లో వైఎస్ జగన్ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటినుంచి వీరి కార్యకలాపాలు మరింత ఉధృతమయ్యాయి. జగన్ హవా కొనసాగినన్నాళ్లు అనంతపురం జిల్లాలో తమ హవాను కూడా నిలబెట్టుకోవాలనుకోవడమే దీనికి కారణం.

English summary

Who is active in the Telugu Desam Party across the state? The names of the brothers JC Diwakar Reddy and JC Prabhakar Reddy come to mind.