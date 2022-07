Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీని తిరిగి అధికారంలోకి తీసుకువ‌చ్చేందుకు అధినేత చంద్ర‌బాబు ఒక‌వైపు చెమటోడ్చుతుండ‌గా, మ‌రోవైపు పార్టీలోని నేత‌లు ప‌లువురు స్పందించ‌డంలేదు. ఆయ‌న జిల్లాల ప‌ర్య‌ట‌న‌ల‌కు వ‌చ్చిన‌ప్పుడు ఆ రెండురోజులు హ‌డావిడి చేస్తున్నారు. ప‌ర్య‌ట‌న ముగియ‌గానే మాయ‌మ‌వుతున్నారు. ఇలాంటివారిని గుర్తించి ఇప్ప‌టి నుంచే వారిని దూరం పెట్టాల‌నే డిమాండ్ టీడీపీలో ప్రారంభ‌మైంది.

English summary

There are many TDP leaders who rush to the constituencies only when Chandrababu comes and then show their faces