1983 వ్యూహాన్ని మరోసారి అమలుచేయబోతున్న చంద్రబాబు?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికలు తెలుగుదేశం పార్టీ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకం. అందుకే చంద్రబాబు గతానికి భిన్నంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. దూకుడుగా రాజకీయం చేస్తుండటంతోపాటు యువతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత కల్పించబోతున్నారు. ఆయన తనయుడు లోకేష్ జనవరి 27వ తేదీ నుంచి 4000 కిలోమీటర్ల పాదయాత్రకు శ్రీకారం చుడుతున్నారు. సీనియర్ నేతలకు, లోకేష్ కు మధ్య "తరం" అంతరం కల్పిస్తుండటంతో పార్టీలోకి యువరక్తాన్ని ఎక్కించాలని చంద్రబాబు నిర్ణయించారు.

English summary

If Lokesh is a young leader, he will be able to integrate easily, and the seniors who have been in the party for a long time are in a dilemma to take some decisions.