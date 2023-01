పవన్ కల్యాణ్ బాధ్యత తీసుకున్న చంద్రబాబునాయుడు?

జనసేనకు చాలా నియోజకవర్గాల్లో ఇప్పటికీ బలమైన అభ్యర్థులు లేరు. వారికి కేటాయించే నియోజకవర్గాల్లో బలమైన అభ్యర్థుల ఎంపిక కూడా చంద్రబాబుపైనే పడింది.

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్రబాబునాయుడు వచ్చే ఎన్నికల కోసం వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తున్నారు. అందులో భాగమే జనసేన పార్టీతో పొత్తులు. గత ఎన్నికల్లో జనసేన విడిగా పోటీచేయడంవల్ల వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దాదాపు 60 శాసనసభా నియోజకవర్గాలను కైవసం చేసుకోగలిగిందనే అంచనాలున్నాయి. ఈసారి అటువంటి తప్పిదం జరగకూడదన్న ఉద్దేశంలో ఉన్న చంద్రబాబు జనసేనతో పొత్తుతో వెళ్లబోతుండటాన్ని దాదాపుగా ఖాయం చేసుకున్నారు.

Jana Sena still does not have strong candidates in many constituencies.The selection of strong candidates in the constituencies allotted to them also fell on Chandrababu.