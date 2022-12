BJP కోర్టులోకి బంతి విసిరిన చంద్రబాబు!!

Andhra Pradesh

తెలంగాణలో ఎలాగైనా అధికారం కైవసం చేసుకోవాలనేది భారతీయ జనతాపార్టీ లక్ష్యం. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో కార్యకర్తలు లేకపోవడంతోపాటు బలమైన నాయకులు లేకపోవడం ప్రధానమైన లోటుగా మారుతోంది. ఆసరా కోసం కార్యకర్తల బలం ఉన్న పార్టీ అవసరపడుతోంది. అది తెలుగుదేశం పార్టీ రూపంలో కనపడుతోంది. కానీ పొత్తు పెట్టుకోవాలా? వద్దా? అనే సందిగ్ధత మధ్య ఢిల్లీ అధిష్టానం ఊగిసలాడుతోంది.

After Chandrababu's latest assembly, the entire politics in Telangana has changed.It remains to be seen what happens with the ball in BJP's court.