గోదావరి జిల్లాలపై చంద్రబాబు ప్రత్యేక సర్వే

గోదావరి జిల్లాల్లో ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన పార్టీ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికలు తెలుగుదేశం పార్టీకి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకం. కచ్చితంగా అధికారంలోకి రావాల్సిన పరిస్థితి. మరోవైపు వైసీపీని ఎదుర్కొని ఎన్నికల్లో విజయం సాధించడం అంత సులువైన పనికాదని చంద్రబాబుకు తెలుసు. అందుకే ఎక్కడిక్కడ ఆయన వ్యూహాత్మకంగా తన ప్రణాళికలను అమలు చేసుకుంటూ వెళుతున్నారు. జనసేనతో పొత్తుకానీ, నారా లోకేష్ పాదయాత్రకానీ ఇవన్నీ అందులోనివే.

English summary

It is becoming a norm for the party which has shown dominance in Godavari districts to form the government in the state