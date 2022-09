'జాతిరత్నాల' జాబితా తెప్పించుకున్న చంద్రబాబు!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ప‌నితీరు మార్చుకోని నేత‌ల‌ను ప‌క్క‌కు తొల‌గించాల‌నే క‌ఠిన నిర్ణ‌యానికి తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్ర‌బాబునాయుడు వ‌చ్చారు. మొద‌టి నుంచి ఆయ‌న ఈ విష‌యం చెబుతున్న‌ప్ప‌టికీ నియోజ‌క‌వ‌ర్గాల్లోని నేత‌లెవ‌రూ సీరియ‌స్‌గా తీసుకోలేదు. తాజాగా జ‌రిగిన స‌మావేశంలో చంద్ర‌బాబు మాట్లాడుతూ కొంత‌మంది పార్టీ నేత‌ల తీరుపై మండిప‌డ్డారు. రాబోయే ఎన్నిక‌ల్లో సీటిచ్చే ప్ర‌స‌క్తే లేద‌ని కుండ‌బ‌ద్ద‌లు కొట్టిన‌ట్లు చెప్పారు.

English summary

Telugu Desam Party leader Chandrababu Naidu has come to a tough decision to remove the leaders who have not changed their performance.Even though he has been saying this since the beginning, none of the leaders in the constituencies have taken it seriously.