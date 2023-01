లోకేష్ పాదయాత్రపై చంద్రబాబు మాస్టర్ స్కెచ్!

పాదయాత్ర ద్వారా నారా లోకేష్ తనను తాను తీర్చిదిద్దుకోవడానికి, నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందించుకోవడానికి అవకాశం కలుగుతుందని చంద్రబాబు అంచనా.

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ పాదయాత్ర చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. 400 రోజులపాటు 4వేల కిలోమీటర్లు ఆయన నడవబోతున్నారు. తన తండ్రి చంద్రబాబునాయుడి సొంత నియోజకవర్గం కుప్పం నుంచి ప్రారంభించి శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్ఛాపురంలో ముగించబోతున్నారు. ఆ సమయానికి దాదాపుగా ఎన్నికల షెడ్యూల్ కూడా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉండొచ్చు.

He is aloof in the sense that if he attends, all the media focus will be on him and less on Lokesh and the campaign will also be on a low level.