మహిళా దినోత్సవం పేరిట, సన్మానం చేసే హక్కు మీకెక్కడిది జగన్ రెడ్డి? విరుచుకుపడిన టీడీపీ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇందిరా గాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. మహిళా దినోత్సవంలో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పాల్గొని వివిధ రంగాల్లో విశేష కృషి చేసిన మహిళలను సత్కరించారు. ఈ క్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ మహిళా దినోత్సవం పేరిట సన్మానం చేసే హక్కు మీకెక్కడిది జగన్ రెడ్డి అంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా టార్గెట్ చేసింది.

మహిళలకు జగన్ రెడ్డి పాలనలో జరిగిన ఘనకార్యాలు ఇవి అంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత జరిగిన దారుణాలను ఏకరువు పెట్టింది టీడీపీ.

English summary

In the name of Women's Day, the TDP has broken with Jagan Reddy saying that you haven't the right to honor women. CM Jagan has been widely criticized for saying that crime against women has increased in the state during his rule.