కంచుకోట మతలబు ఏమిటి చంద్రబాబుగారూ?

తెలుగుదేశం పార్టీకి కంచుకోట లాంటి నియోజకవర్గంలో అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయకుండా తాత్సారం చేయడంవల్ల గెలుపు అవకాశాలు దెబ్బతింటాయని పార్టీ శ్రేణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో గన్నవరం నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీకి బలమైన కోట. వల్లభనేని వంశీ రెండుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. 2019లో విజయం సాధించిన తర్వాత అధికార వైసీపీలో చేరారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో వైసీపీ తరఫున వంశీ పోటీచేయడం ఖాయమైంది. తెలుగుదేశం పార్టీకి కంచుకోట కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి టీడీపీ తరఫున ఎవరు బరిలోకి దిగుతారా? అనే ఉత్కంఠ నెలకొంది.

The ranks of the party are expressing concern that Telugu Desam Party's chances of winning will be damaged by not selecting a candidate in a constituency like Kanchukota.