చంద్రబాబుకు తలనొప్పిగా టీడీపీలో ఆధిపత్యపోరు.. సిక్కోలు జిల్లాలో దిగ్గజనేతల సిగపట్లు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీలో అనేక జిల్లాలలో పార్టీ నేతల మధ్య కొనసాగుతున్న ఆధిపత్య పోరు చంద్రబాబుకు తలనొప్పిగా మారుతోందా ? అసలే అధికారం పోయి, రాష్ట్రంలో పార్టీ పరిస్థితి గందరగోళంగా తయారైన నేపథ్యంలో తెలుగు తమ్ముళ్ళ మధ్య కొనసాగుతున్న వర్గపోరు టిడిపికి నష్టం చేస్తుందా? రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం పార్టీ పరిస్థితిని పట్టించుకోకుండా, ఎవరికివారు ఆధిపత్య పోరులో పక్క వారికి చెక్ పెట్టాలని చేస్తున్న ప్రయత్నం తెలుగు తమ్ముళ్లకు ఇబ్బందికరంగా మారుతోందా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

The battle for supremacy in the TDP turns into a headache for Chandrababu. In the Sikkolu district, the battle for supremacy over Atchannaidu vs Kala Venkatrao continues.