చంద్రబాబు-పవన్ కల్యాణ్: 'కెమిస్ట్రీ' బాగుంది.. 'మ్యాథ్స్' వీక్...?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికల్లో పొత్తు పెట్టుకొని బరిలోకి దిగాలనుకుంటున్న తెలుగుదేశం, జనసేన పార్టీల మధ్య 'కెమిస్ట్రీ' బాగుందికానీ 'మ్యాథ్స్' మాత్రం వీక్ గా ఉంది. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న అన్ని కార్యక్రమాల్లో టీడీపీతో కలిసి జనసేన కూడా పాల్గొంటోంది. ఇరు పార్టీలు మంచి అవగాహనతో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాయి. అయితే 'లెక్కల' దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఈ రెండు పార్టీల మధ్య పొత్తు కుదరడంలేదు. 'లెక్కల్లో' చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ బలహీనంగా ఉన్నారని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

English summary

The chemistry'' between the Telugu Desam and Janasena parties, who want to enter the fray in an alliance in the next election, is good, but the maths'' is weak.