జూ ఎన్టీఆర్ కు లోకేష్ కంగ్రాట్స్ - వాటికి సమాధానంగానే : తొలి అడుగు పడినట్లేనా...!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కు టీడీపీ నేత లోకేష్ కంగ్రాట్స్ చెప్పారు. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ .. రాం చరణ్ హీరోలుగా ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల అయింది. ఈ సినిమాకు అన్ని వర్గాల నుంచి పాజిటివ్ టాక్ వినిపిస్తోంది. దీని పైన లోకేష్ స్పందించారు. చిత్ర యూనిట్ కు అభినందనలు తెలుపుతూ వరుస ట్వీట్లు చేసారు. 'ఆర్ఆర్ఆర్' రికార్డులు బద్ధలు కొట్టాలని కోరుకుంటున్నానని లోకేష్ పేర్కొన్నారు. ఈ చిత్రానికి మంచి స్పందన వస్తుండటం ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తోందని చెప్పుకొచ్చారు. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కు - లోకేష్ అభినందనలు తెలిపారు.

Excited to know that RRRMovie has opened to rave reviews. I congratulate tarak9999 , AlwaysRamCharan , maestro ssrajamouli and the entire cast and crew for delivering a great movie experience.(1/2) pic.twitter.com/zSuud5eEKz

English summary

TDP leader Nara Lokesh have congratulated Jr NTR and the whole of RRR movie unit on their huge success,this has become a discussion in political circles.