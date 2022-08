నీకు ఆ సీఎం పదవి ఎందుకు దండగ? దిగిపో జగన్: మండిపడిన వంగలపూడి అనిత

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుండి రాష్ట్రం అభివృద్ధి శూన్యంగా మారిందని టిడిపి నాయకులు పదే పదే విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. కేంద్రం నుంచి వచ్చే అనేక నిధులను రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం వినియోగించడంలో కూడా వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విఫలమవుతోందని మండిపడుతున్నారు. వివిధ పథకాలకు రాష్ట్రం వాటాలు కూడా ఇవ్వని అసమర్ధ ప్రభుత్వం అని అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

గోరంట్లకు పెద్ద చిక్కు.. 5రూపాయల చిల్లర గాళ్ళ ఫేక్ పోస్టులు అంటూ చిందులు

English summary

Why do you get the post of CM if you don't fund the scheme to provide financial assistance to poor pregnant women? Vangalapudi Anitha targeted Jagan saying get down.