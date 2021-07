వైసీపీ గూండాలను వదిలేసి దేవినేనిపై కేసులా? భగ్గుమన్న టీడీపీ ; మైలవరంలో టీడీపీ ఆందోళన, అరెస్టులు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టిడిపికి చెందిన మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమపై ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసులతోపాటు హత్యాయత్నం కేసులు పెట్టి అరెస్ట్ చేసి నరకయాతన చూపిస్తున్న తీరుపై టీడీపీ నేతలు నిప్పులు చెరుగుతున్నారు. వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ హయాంలో రాష్ట్రంలో అరాచక పాలన సాగుతోందని విమర్శిస్తున్నారు. ప్రశ్నించే నాయకులను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు. దేవినేని ఉమ అరెస్టు తో రాజారెడ్డి రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేస్తున్నారని నిప్పులు చెరుగుతున్నారు.

English summary

TDP leaders are on fire over the arrest of former TDP minister Devineni Uma in SC and ST atrocity cases as well as attempted murder cases. TDP leaders are incensed that What is the relationship of SC and ST to mining? TDP MLC Ashok Babu asked. Narendra was incensed that the before the police ycp gundas attacked him . Meanwhile, protests continued in Mailavaram against the arrest of Devineni Uma.