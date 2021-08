ఆ ఇద్దరు కాపు నేతలు వైసీపీ లోకి..!! వచ్చే నెలలో వరుస చేరికలు-చంద్రబాబు అడ్డుకొనేనా..!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

టీడీపీలో సీనియర్లు ఇప్పుడు వలసబాట పడుతున్నారు. ఇప్పుడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా రాజకీయంగా ఎదురు దెబ్బలు తప్పటం లేదు. 2019 ఎన్నికల తరువాత ఇప్పటి వరకు పార్టీ నుంచి గెలిచిన నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు అనధికారికంగా వైసీపీకి దగ్గరయ్యారు. గంటా శ్రీనివాస రావు తన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసారు. మరి కొంత మంది తమ పార్టీలో చేరటానికి సిద్దంగా ఉన్నారని వైసీపీ చెబుతోంది. అయితే, పార్టీ సీనియర్లలో కొంత కాలంగా కనిపిస్తున్న అసంతృప్తి ఇప్పుడు బయటకు వస్తోంది.

English summary

Senior two Kapu leaders ready to leave TDP and join YCP shortly.As per sources both leaders are in touch with ysrcp and shortly will announce their decision.