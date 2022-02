రాష్ట్రంలో జగనన్న విద్యుత్ కోతల పథకం: టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఏలూరి సాంబశివరావు సెటైర్లు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ కోతలపై తెలుగుదేశం పార్టీ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతోంది. తాజాగా కరెంట్ కోతలపై టిడిపి ఎమ్మెల్యే ఏలూరి సాంబశివరావు జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పించారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి అవినీతి, అసమర్థత వల్లే రాష్ట్రంలో అంధకారం నెలకొందని ఏలూరి సాంబశివరావు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు జె టాక్స్ తో కళకళలాడుతుంటే,కరెంట్ కోతలతో ఏపీ ప్రజలు మగ్గిపోతున్నారు అని టిడిపి ఎమ్మెల్యే వ్యాఖ్యానించారు.

ఏపీలో విద్యుత్ కోతలు: అసమర్ద సీఎం జగన్ వల్లే.. టీడీపీ ఫైర్, రైతుల ఆందోళన

English summary

TDP MLA yeluri Sambasiva rao has said that the Jagananna power cut scheme will be implemented in the state. TDP MLA slams jagan in the wake of two days of unannounced power cuts in the state.