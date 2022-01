చరిత్రలో దుర్మార్గంగా మిగిలిపోయే పీఆర్సీని ప్రకటించిన సీఎం జగన్: టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ అశోక్ బాబు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పిఆర్సి లొల్లి మళ్లీ మొదటికొచ్చింది. నూతన పిఆర్సి జీవోలను సోమవారం రాత్రి ఏపీ ప్రభుత్వం విడుదల చేయగా అందులో పలు అంశాలను ఉద్యోగులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా హెచ్ఆర్ఏ ను 30 శాతం నుండి 16 శాతానికి తగ్గించడంతో ఉద్యోగ సంఘాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఈ పీఆర్సీ తమకు అవసరం లేదని మండిపడుతున్నాయి. ఇక టీడీపీ నేత అశోక్ బాబు సైతం పీఆర్సి జీవోలపై మండిపడ్డారు. జగన్ ఉద్యోగులను మోసం చేశారని ఆరోపించారు.

English summary

TDP MLC Ashok Babu was incensed that CM Jagan had declared the PRC to be the worst in history. Never seen such a PRC Ashok babu outraged.