వైఎస్ వివేకాను హత్య చేసిందెవరో జగన్ కు తెలుసు .. టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ బీటెక్ రవి సంచలనం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసుపై సిబిఐ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. ఈ కేసులో ఇప్పటికే పలువురిని అరెస్టు చేసి విచారించిన సిబిఐ అధికారులు, తాజాగా ఈ కేసులో మరో పురోగతి సాధించిన విషయం తెలిసిందే. మాజీ మంత్రి వైయస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడు పులివెందులకు చెందిన సునీల్ యాదవులు సిబిఐ అధికారులు గోవాలో అరెస్ట్ చేశారు. ఈ విషయాన్ని సీబీఐ అధికారికంగా కూడా ధ్రువీకరించింది. ఇదిలా ఉంటే వైయస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో సిబిఐ దర్యాప్తు ముమ్మరంగా సాగుతున్న సమయంలో టిడిపి ఎమ్మెల్సీ బీటెక్ రవి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.

English summary

TDP MLC BTech Ravi alleged that Chief Minister Jaganmohan Reddy knew exactly who killed former minister YS Vivekananda Reddy. Speaking in Pulivendula with media, he responded to the Vivekananda Reddy murder case. BTech Ravi has expressed suspicions that there are several suspicions in the investigation of the Vivekananda Reddy murder case as CM Jagan is planning to evade the accused.