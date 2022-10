''బందరు లడ్డు'' కావాలంటున్న చంద్రబాబు?

Andhra Pradesh

ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకులు నందమూరి తారకరామారావు స్వగ్రామం ఉన్న ఊరే కాదు.. ఆ పార్టీకి కంచుకోట లాంటింది. కానీ గత ఎన్నికల్లో జగన్ హవాను ఎదుర్కోలేక చతికిలపడింది. ఈసారి అటువంటి పరిస్థితి రాకూడదని, ఎలాగైనా జిల్లావ్యాప్తంగా పసుపు జెండాను రెపరెపలాడించడంతోపాటు రెండు లోక్ సభ నియోజకవర్గాలను గెలుచుకొని కేంద్రంలో మంచి పలుకుబడి సంపాదించాలని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబునాయుడు ప్రయత్నిస్తున్నారు. వచ్చే ఎన్నికలు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకం కావడంతో అందుకు తగ్గ వ్యూహరచన చేసుకుంటున్నారు.

In a recent meeting, Chandrababu was angry that all the senior leaders of the Krishna district of the party were not working in unison.