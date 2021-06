జగన్ రెడ్డి అవినీతి, మోసాలపై 29వ తేదీన టీడీపీ సమరభేరి .. ఆందోళనలకు చంద్రబాబు పిలుపు

Andhra Pradesh

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పై విరుచుకుపడ్డారు. తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి లు, ముఖ్య నేతలతో జరిగిన సమావేశంలో చంద్రబాబు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి సంక్షేమం పేరుతో ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని, ప్రజలకు జగన్ సర్కార్ ఇచ్చింది గోరంత దోచు కుంది మాత్రం కొండంత అంటూ చంద్రబాబు విమర్శలు గుప్పించారు.

TDP chief Chandrababu Naidu called for state wide concerns On the 29th of this month, over Jagan Reddy corruption at the field level. Chandrababu said that agitation programs should be organized in 175 constituencies . chandrababu Expressed impatience on the incidents happening in AP in YSRCP regime.