Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీ పార్టీ కోసం క్రియాశీలకంగా పనిచేసే కార్యకర్తల కోసం బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చింది. పార్టీ కోసం కీలకంగా పని చేస్తే ఎవరికైనా పార్టీలో గుర్తింపు ఉంటుందని తెలియజేసే ప్రయత్నంలో భాగంగా సరికొత్త మన టిడిపి మొబైల్ యాప్ ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇక ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించిన టిడిపి పార్టీ కోసం మీరు చేసే కృషి అందరికీ తెలియడం కోసం ఈ యాప్ ను రూపొందించామని పేర్కొంది.

English summary

TDP has a master plan to fill josh in Tdp activists. TDP made Mana TDP mobile app to identify those who are actively working for the party. With that app, their performance will also be ranked.