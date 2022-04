హవాలా బాలినేని అవినీతి చిట్టా; టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఇంటిపై దాడియత్నంతో తెలుగుతమ్ముళ్ళ రచ్చ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏపీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాస రెడ్డిని టార్గెట్ చేస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడుతోంది. జగన్ రెడ్డి అక్రమ సంపాదనను రాష్ట్రం దాటిస్తూ చెన్నైలో అడ్డంగా దొరికిపోయిన "హవాలా మంత్రి"అవినీతి చిట్టా ఇది అంటూ బాలినేని అవినీతి చిట్టా బయటపెట్టిన తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు, ఇన్ని అక్రమాలు చేయబట్టే మంత్రి పదవి దక్కింది అంటూ విమర్శలు గుప్పించారు.2019 ఎన్నికల అఫిడవిట్ లో తనకు సొంత కారు కూడా లేదని చెప్పిన బాలినేని 5 కోట్లకు ప్రైవేటు విమానం బుక్ చేసుకుని రష్యా వెళ్లగలిగారని, అంతగా అవినీతి చేశారంటూ ఆరోపణలు గుప్పించారు.

English summary

TDP leaders expose hawala balineni corruption log. With this, YSRCP activists tried to attack the house of TDP MLA Bala Veeranjaneya Swamy. With this, Chandrababu, Lokesh and Atchannaidu fires on jagan govt.