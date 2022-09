తెలుగుదేశం పార్టీ కృష్ణా జిల్లా రాజకీయమే వేరబ్బా!!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో కృష్ణా జిల్లా రాజకీయం వేరు. అందులోను తెలుగుదేశం పార్టీ కృష్ణా జిల్లా నేత‌ల తీరు మరికాస్త వేరుగా ఉంటుంది. వీరిలో ఎవ‌రికీ ఒక‌రంటే ఒక‌రికి పొస‌గ‌దు. ఉమ్మ‌డి జిల్లాలో ఉన్న 16 నియోజ‌క‌వ‌ర్గాల నేత‌లు ఎవ‌రికివారే య‌మునాతీరు అన్న‌ట్లుగా ఉంటారు. ఏ ఇద్ద‌రు నేత‌లు ఐక‌మ‌త్యంగా అన్న‌దే ఇక్క‌డ వినిపించ‌దు. సొంత పార్టీకి చెందిన నేత‌, నాలుగుసార్లు కార్పొరేట‌ర్‌గా గెలిచిన వ్య‌క్తిపై అధికార పార్టీ నాయ‌కులు దాడిచేస్తే క‌నీసం ప‌రామ‌ర్శించ‌డానికి కూడా వెళ్ల‌లేదని అధినేతే ఆవేదన వ్యక్తం చేశారంటే వీరిలో ఐక‌మ‌త్యం ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవ‌చ్చు.

English summary

Politics of Krishna district is different in politics of Andhra Pradesh.In that, the behavior of Telugu Desam Party Krishna district leaders is somewhat different.