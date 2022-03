ఏపీ శాసనసభకు కొత్త స్పీకర్..!! జగన్ లెక్కల్లో ఉన్నదెవరు- తమ్మినేనికి ఏ పదవి..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో కేబినెట్ విస్తరణ వ్యవహారం అనేక సమీకరణాలకు కారణమవుతోంది. వైసీపీ శాసనసభా పక్ష సమావేశంలో స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి కేబినెట్ ప్రక్షాళన త్వరలో ఉంటుందని చెప్పటం ద్వారా కొత్త అంశాలు తెర మీదకు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న మంత్రుల్లో కొందరిని సామాజిక సమీకరణాల కారణంగా కొనసాగించాల్సి రావచ్చని సీఎం చెప్పారు.

మంత్రి పదవులు కోల్పోతున్న వారికి జిల్లా అధ్యక్ష పదువు లు..అదే సమయంలో మంత్రి పదవుల కోసం ఆశావాహుల సంఖ్య ఎక్కువగానే ఉందంటూ వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో పాటుగా.. కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు అవుతున్న సమయంలో... జిల్లాలు - ప్రాంతీయ సమీకరణాల ఆధారంగా మంత్రుల తొలిగింపు - కొత్తగా అవకాశాలు దక్కనున్నాయి. అదే సమయంలో గతంలో ఇచ్చిన హామీలు..పార్టీ పట్ల విధేయత.. సమర్ధత సైతం పరిగణలోకి తీసుకోనున్నారు.

English summary

AP Current speaker Thammineni would soon be induced into the cabinet and discussion are on as who will fill the vacancy.