సీఎం జగన్ ఇక కఠినంగానే - ఉద్యోగులతో వాట్ నెక్స్ట్ : సిద్దంగా ప్రతిపక్షాలు - అస్త్రం అందిస్తారా..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో ఇప్పుడు పీఆర్సీ వ్యవహారం వివాదంగా మారుతోంది. ఉద్యోగ సంఘాల సమక్షంలో సీఎం జగన్ 23 శాతం పీఆర్సీ ప్రకటించారు. అందరూ హర్షించారు. తక్కువ అయినా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో తప్పదంటూ సమర్ధించారు. అయితే, జీవోల జారీతో ఒక్క సారిగా పరిస్థితి మారిపోయింది. అందులో హచ్ఆర్ఏ తగ్గించటం.. అలవెన్సులకు కోత పెట్టటంతో పాటుగా మరి కొన్ని అంశాల పైన ఉద్యోగ సంఘాలు భగ్గుమన్నాయి. నిరసనలకు పిలుపునిచ్చాయి.

అన్ని సంఘాలు జేఏసీగా ఏర్పడి పీఆర్సీ సాధన సమితిగా ఆవిర్భవించాయి. వచ్చే నెల 6వ తేదీ నుంచి సమ్మెకు సిద్దం అవుతున్నాయి. ఇదే సమయంలో ప్రభుత్వం నియమించిన మంత్రుల కమిటీ నాలుగు రోజులు నిరీక్షించినా.. ఉద్యోగ సంఘాల నేతల తమ సంఘంలోని సభ్యులను ఒక సారి లేఖ ఇచ్చి పంపారు.

English summary

What is CM Jagan going to do about the employees strike, the situation is becoming more sensitive with the waiting opposition.