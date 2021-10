తన పోలికలు లేవని రెండు నెలల బిడ్డ నోటికి ప్లాస్టర్ వేసి ..కసాయి తండ్రి ఏం చేశాడంటే !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కంటికి రెప్పలా కాపాడుకోవాల్సిన కన్నతండ్రి ఆ చంటి బిడ్డ పాలిట కాలయముడయ్యాడు. అభం శుభం తెలియని చిన్నారిని అనుమానపు తండ్రి అకారణంగా అనంతలోకాలకు పంపేశాడు. బిడ్డ తన పోలికలతో లేదన్న కారణంతో కన్నతండ్రి రెండు నెలల పసికందు పట్ల క్రూరంగా ప్రవర్తించాడు. సభ్య సమాజం సిగ్గుపడేలా రెండు నెలల చిన్నారి పట్ల అమానుషంగా ప్రవర్తించిన తండ్రి అత్యంత దారుణంగా పసిబిడ్డను హతమార్చాడు.

English summary

A father kills a two-month-old baby who has no resemblance to him. The father,put plaster to her mouth and tied the baby in a bag and killed. The incident took place at Kalyanadurgam in the Anantapur district.