సీఎం జగన్ ను ప్రతివాదిగా చేర్చడం సరికాదు - హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు : అది సహజమే..!!

ఏపీలో ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పలు పథకాలకు ముఖ్యమంత్రి జగన్ పేరు పెట్టారు. ప్రభుత్వ పథకాలకు సీఎంతో పాటుగా రాజకీయ నేతల పేర్లు పెట్టడాన్ని సవాలు చేస్తూ హైకోర్టు ప్రజాహిత వ్యాజ్యం దాఖలైంది. అందులో సీఎంను వ్యక్తిగత హోదాలో ప్రతివాదిగా చేర్చడంపై హైకోర్టు అభ్యంతరం తెలిపింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలకు పేర్లు మార్చి, సీఎం జగన్‌ సహా పలువురి పేర్లు పెట్టడాన్ని సవాలు చేస్తూ డాక్టర్‌ మద్దిపాటి శైలజ హైకోర్టులో ప్రజాహిత వ్యాజ్యం దాఖలుచేశారు.

The High Court had objected to the inclusion of Chief Minister Jagan as a personal defendant in the case filed above for naming the schemes.