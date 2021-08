రాహుల్ హత్య : ఆ ఇద్దరు మహిళల ప్రమేయంపై అనుమానాలు-ఎవరా ఇద్దరు-ఆరోపణలపై కోగంటి సత్యం రియాక్షన్...

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

విజయవాడ మాచవరంలో యువ పారిశ్రామికవేత్త కరణం రాహుల్ హత్య రాష్ట్రంలో సంచలనం రేకెత్తిస్తోంది. హత్యలో రాహుల్ వ్యాపార భాగస్వామి కోరాడ విజయ్ కుమార్ పాత్రపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలే హత్యకు దారితీశాయన్న ప్రచారం జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం విజయ్ కుమార్‌ కోసం స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్స్ ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నాయి. ఈ హత్యలో ఇద్దరు మహిళల ప్రమేయం కూడా ఉండొచ్చుననే అనుమానాలు తాజాగా తెర పైకి వచ్చాయి.

English summary

The murder of young industrialist Karan Rahul in Vijayawada Machavaram is causing a sensation in the state. Suspicions have been raised over the role of Vijay Kumar, Rahul's business partner in the murder. There is a propaganda that financial transactions led to the murder.