సీఎం జగన్ సమర్ధతకు పరీక్షగా -పోలవరం అంచనాలకు కొర్రీలు: పూర్తయ్యేదెన్నడు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

పోలవరం పెంచిన అంచనాల వ్యవహారం ఇప్పట్లో తేలదా. ప్రాజెక్టు పూర్తి అయ్యేదెన్నడు. ప్రాజెక్టు అథారిటీ సవరించిన అంచనాల ఆమోదంలో పెడుతున్న కొర్రీలతో ఈ సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి. వీటిని అధిగమించి...అంచనాలకు ఆమోదం పొంది... ప్రాజెక్టుకు నిధుల సాధన..పూర్తి చేయటం ఇప్పుడు సీఎం జగన్ సమర్ధతకు పరీక్షగా మారుతోంది. 2021 మే నాటికి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేస్తామని చెప్పిన వైసీపీ ప్రభుత్వం తిరిగి..ఇప్పుడు కొత్త లక్ష్యాన్ని ఖరారు చేయాల్సి ఉంది. పోలవరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి రూ.47,725 కోట్లతో సవరించిన అంచనాల పెట్టుబడి అనుమతికి ప్రాజెక్టు అథారిటీ కొర్రీలు వేసింది.

English summary

The Polavaram Project Authority is creating new problems with the approving the revised estimates, which are becoming a test of CM Jagan's efficiency.