తిరుమలలో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు మూడు రోజులు రద్దు.. ఎందుకు, ఎప్పుడు అంటే

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కలియుగ వైకుంఠ దైవం తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం సిఫార్సు లేఖలతో వచ్చే వారికి టీటీడీ ఒక అలెర్ట్ ఇచ్చింది. ఆ నాలుగు రోజులు సిఫార్సు లేఖలతో రావొద్దని, వచ్చి ఇబ్బందులు పడొద్దని సూచించింది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నవంబరు నెలలో మూడు రోజులపాటు విఐపి బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. అందులో భాగంగానే నవంబర్ 13, 14 ,15 తేదీలలో మూడు రోజులపాటు విఐపి బ్రేక్ దర్శనాలను నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.

English summary

TTD has announced that Thirumala swami VIP break darshans will be canceled for three days. The decision was taken due to a meeting of the chief ministers of southern states,TTD which canceled the VIP darshans on November 13, 14,15.