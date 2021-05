టీడీపీ తొలి మహానాడు జరిగింది ఇలా.!అంతా ఉత్కంఠే.!ఎన్టీఆర్ ప్రసంగానికి ముగ్దులైన జాతీయ నాయకులు.!

Andhra Pradesh

హైదరాబాద్ : తెలుగుదేశం పార్టీ తొని మహానాడు అత్యంత ఉత్కంఠ పరిస్థితుల మద్య జరిగినట్టు తెలుస్తోంది. సర్గీయ నందమూరి తారక రామారావుకు ఎవ్వరూ కూడా సలహాలు, సూచనలు ఇచ్చే సహసాలు చేయలేరు గనక మొత్తం కార్యక్రమం ఎన్టీఆర్ ఆలోచనలకు అనుకూలంగా జరిగినట్టు చెప్తుంటారు. మొదట్లో మహానాడు అంటే సమావేశమా? వేడుకా? బహిరంగ సభా అని చాలా మంది నేతలకు అర్థం కాలేదు. తర్వాత తెలిసింది తెలుగుతమ్ముళ్ల అతిపెద్ద పండగగా అవతరించబోతోంది ఈ మహానాడు అని.

English summary

The first Mahanada of the Telugu Desam Party was held on May 26, 27 and 28, 1983. NTR took over as the Chief Minister in just nine months after founding the Telugu Desam Party. A few days after the party came to power, the first Mahanada of the TDP took place and it was a great success.